Piden llevar a juicio a seis acusados por un crimen ocurrido en un partido en Villa Esperanza

La Fiscalía solicitó la elevación a juicio de seis personas - cinco adultos y un menor - acusadas por el homicidio de Oscar Humberto Guaymás, ocurrido tras un violento enfrentamiento durante un partido de fútbol amateur en Villa Esperanza.

Los imputados integran un grupo antagónico conocido como los “Fonkys juniors” y enfrentan cargos de extrema gravedad vinculados al uso de armas de fuego en el marco de un espectáculo deportivo.

El requerimiento fue presentado por el fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, ante el Juzgado de Garantías 5 del distrito Centro. Entre los acusados, se encuentra Tiago Benjamín Sare Resina, imputado como coautor de homicidio triplemente agravado - por el uso de arma de fuego, la participación de un menor y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo - y además por portación ilegítima de arma de fuego y amenazas, todo en concurso real.

En la misma causa, el fiscal pidió juicio para Fausto Ulises Cañizares y Juan Manuel González como coautores del homicidio triplemente agravado y por portación ilegítima de arma de fuego en espectáculo público. En cuanto a un menor que tenía 17 años al momento del hecho, se solicitó su juzgamiento como coautor de homicidio doblemente agravado y por portación ilegítima de arma de fuego en el ámbito deportivo.

Además, para Ariel Rolando Cruz se requirió juicio como partícipe necesario del delito de amenazas con arma de fuego, mientras que Jalil Nicolás Sare Resina fue imputado por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra.

El pedido de elevación a juicio se sustenta en una extensa producción probatoria reunida durante la investigación, que incluye testimonios presenciales, el informe de autopsia realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el secuestro de armas de fuego y otros elementos de interés, registros fílmicos y pericias médicas, psicológicas y sociales.

Según la hipótesis fiscal, el hecho ocurrió el 19 de octubre de 2024, durante un partido de fútbol amateur disputado en la cancha de Villa Esperanza, en la ciudad de Salta. Tras el encuentro, se desató un enfrentamiento entre simpatizantes de los equipos Villa Cristina y La Mora, cuando un grupo vinculado al primero se retiraba del predio y comenzaron insultos y agresiones.

En ese contexto, varios integrantes de los “Fonkys juniors” habrían exhibido armas de fuego y efectuado múltiples disparos. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Oscar Humberto Guaymás, quien fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde falleció el 22 de octubre de 2024 a causa de un traumatismo craneoencefálico grave producido por arma de fuego, de acuerdo al informe de autopsia del CIF.