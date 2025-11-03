Policía federal detenido con material de abuso infantil: “Nunca vi tanta cantidad y perversión”

La fiscal de Ciberdelitos de Salta, Sofía Cornejo, en La Mañana de CNN Salta calificó como “impactante” y “con mucha perversión” la cantidad y variedad de material de abuso sexual infantil hallado en la investigación reciente que involucra a un efectivo de la Fuerza Federal.

Según detalló, nunca había visto un caso con tal volumen: más de 60 mil imágenes y videos, que ocupaban más de un terabyte de información en múltiples dispositivos, incluyendo computadoras, discos externos y celulares.

La investigación comenzó a fines del año pasado como parte de un operativo internacional que involucró a varias provincias argentinas y países limítrofes, monitoreando redes P2P donde se compartía este tipo de material.

Cornejo explicó que la fiscalía ahora trabaja para determinar si también hubo producción de material. “Por la cantidad y variedad, la investigación apenas comienza. Tenemos que analizar cada archivo para entender su origen y el posible rol del detenido”, afirmó.

La fiscal en CNN Salta también señaló que los perfiles de los involucrados no corresponden al estereotipo de delincuentes, sino a hombres que pueden ser padres de familia, con trabajo y buena consideración social. “Siempre son varones, y en todos los casos que me tocó intervenir hasta ahora se mantiene ese patrón”, señaló.

Además, indicó que los niños y niñas que aparecen en los videos provienen de distintas partes del mundo, con rasgos y idiomas diversos, y algunos contenidos muestran producción con características casi cinematográficas. “Es la primera vez que veo una situación así en cuanto a cantidad, maldad y perversión”, concluyó Cornejo.