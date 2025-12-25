Caso Cash: "El sobreseimiento era prematuro, pero no significa que Romero sea culpable"

Tras conocerse el sobresemiento de Héctor Romero, único acusado y detenido en su momento por la desparición y muerte de María Cash, surgieron muchos interrogantes sobre el futuro de la causa, lo cierto es que Nicolás Escandar, Defensor Público de Victimas explicó la situación en relación a lo resuelto por la Cámara Federal de Apelaciones: "Hizo lugar al recurso que había interpuesto tanto el Ministerio Público fiscal como la Querella y rebocó el sobreseimiento del señor Romero, ordenando que se continué con la Investigación y que se realicen una serie de medidas. La cámara no está diciendo que el señor Romero sea culpable sino que está diciendo que el sobreseiminto que cierra definitivamente la causa, era prematuro, apresurado y que por lo tanto hace falta primero completar una serie de medidas".

Respecto a las medidas detalló que: "Ordenó se tomen algunas testimoniales nuevamente, sobre todo a las personas que vivían ahí, cercano a la Difunta Correa, que se hagan unas pericias nuevamente, sobre todo si el camión podía frenar o no, en el lugar donde Romero dice que dejó a María Cash y otras medidas que tienen que ver con reproducir prueba pericial y a partir de ahí, si es que también la Fiscalía o nosotros consideramos que hay que hacer alguna otra medida de prueba, también realizarla y ahí recién tomar una decisión sobre si se puede procesar a Romero".

Cabe aclarar que Romero al momento de ser sobreseído, estaba con prisión domiciliaria y por ahora no hubo modificaciones: "Ahora si bien ha vuelto a ser imputado, la Cámara no ha hecho nada con respecto a la necesidad de que haya que adoptar alguna medida, como prisión preventiva o domiciliaria, eso se evaluará a medida que avanza la causa y si se ve que hay algún intento de fuga o entorpecimiento. Por ahora se va mantener el Statu quo y se va mantener la situación de libertad mientras que se realicen las nuevas pericias".

Por último, a través de El Once TV dijo: "El señor romero es una persona que tienen una determinada edad y creo que esta cursando una enfermedad compleja, pero bueno todo hay que analizar en el contexto, en base a las circunstancias y hay que ir viendo como avanza la causa. Por ahora se lo ha vuelto imputar y se ordenaron nuevas medidas de investigación".