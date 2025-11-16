Vuelco trágico en Ruta 34 dejó tres víctimas fatales

Un gravísimo siniestro vial ocurrido en la tarde del sábado dejó un saldo de tres víctimas fatales y tres heridos de consideración en la Ruta Nacional 34, en inmediaciones del paraje El Cuarteadero, camino a San Pedro de Jujuy. El vuelco de un vehículo utilitario provocó una profunda conmoción en toda la comunidad jujeña.

El hecho se registró alrededor de las 17:30, cuando seis personas viajaban a bordo de una Renault Kangoo en sentido San Pedro – Perico. Por razones que aún son investigadas, el conductor perdió el control del rodado, que realizó varios giros y terminó completamente volcado sobre la banquina.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Personal del SAME, efectivos policiales, Bomberos y equipos de Seguridad Vial acudieron rápidamente al lugar. Los paramédicos constataron el fallecimiento de tres ocupantes, mientras que las otras tres personas fueron asistidas y trasladadas de urgencia al hospital Pablo Soria, donde permanecen internadas con estado reservado.

La zona fue totalmente intervenida por personal policial y peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de medición, documentación y levantamiento de indicios para determinar la mecánica del siniestro. También se dispusieron desvíos y cortes temporales debido al intenso movimiento vehicular del corredor.

Fuentes consultadas indicaron que los ocupantes del utilitario regresaban de una reunión de excombatientes del Operativo Independencia, realizada en el parque municipal Jaque de San Pedro. El dato es analizado por la Fiscalía, que ya tomó intervención y aguarda los informes técnicos para avanzar en la investigación formal.

El suceso generó un fuerte impacto emocional en la región, donde vecinos y allegados expresaron dolor y sorpresa ante la magnitud del accidente. Las actuaciones quedaron a cargo de la Seccional 21°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.