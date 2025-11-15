Frenada imprevista causó un fuerte choque entre camionetas cerca del aeropuerto

Un impactante choque entre dos camionetas se registró esta tarde sobre la Ruta Nacional 51, en sentido este–oeste, a la altura de Villa Rebeca, una zona de alta circulación ubicada a pocos minutos del aeropuerto Martín Miguel de Güemes. Pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron heridos, aunque sí un fuerte estado de shock en los involucrados.

El hecho ocurrió, pasado el mediodía, cuando una camioneta perteneciente a una empresa de comunicaciones debió frenar de manera brusca al cruzarse otro vehículo que habría irrumpido en la calzada. Para evitar una colisión frontal, el conductor realizó una frenada de emergencia y fue embestido desde atrás por una camioneta particular que circulaba en el mismo sentido.

A raíz del impacto, uno de los vehículos perdió gran parte —o casi la totalidad— del líquido refrigerante. El tránsito estuvo interrumpido momentáneamente mientras personal policial y de asistencia controlaba la situación. La calzada quedó reducida y se generaron demoras en un tramo considerado crítico por el volumen de vehículos que lo transitan diariamente.

La zona cuenta con límite de velocidad de 40 km/h, al tratarse de un sector urbano con monitoreo y presencia de semáforos y reductores, aunque vecinos y automovilistas coinciden en que muchos no respetan las señales y “apuran” a quienes circulan adelante. Solo una cámara de vigilancia es visible en el sector, pero se desconoce con precisión cuál es el alcance real del monitoreo vial.

Desde Seguridad Vial recordaron la importancia de mantener distancia prudente entre vehículos, especialmente en recorridos donde pueden darse frenadas inesperadas, como ocurrió en este siniestro.