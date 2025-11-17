Pese al pago de intereses, el gobierno logró un nuevo superávit financiero

El Ministerio de Economía informó este lunes que en octubre logró un superávit fiscal primario de $823.925 millones, con uno financiero de $517.672 millones, luego de pagar intereses por un total de $306.253 millones. Fue de esta manera que el gobierno suma 10 meses de resultado primario de 1,4% del PBI en línea con el objetivo de lograr 1,6% del PBI acordado con el FMI.

Para alcanzar la meta anual acordada con el Fondo el gobierno debería lograr en noviembre y diciembre un 0,2 puntos mas de superávit, con la salvedad de que el último mes del año es un período de pagos de aguinaldos donde los márgenes fiscales se achican.

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), del análisis de la ejecución presupuestaria base caja del Sector Público Nacional no Financiero (SPNNF) del mes de octubre de 2025, surge que los ingresos totales tuvieron una variación real interanual negativa de 2,4%. Esto obedece a que los ingresos tributarios bajaron en términos reales un 5,3% interanual y al incremento de los ingresos no tributarios de 33% real interanual.

El gasto primario, por su parte, tuvo un descenso del 1,3% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado.

El IARAF indica que "como resultado, el superávit primario de octubre 2024 de $980.000 millones en $ constantes de octubre 2025, se transformó en un superávit primario de $824.000 millones en octubre de 2025 (baja real del 16%)".

"El gasto en intereses (excluye pago de intereses capitalizados registrados por debajo de la línea) subió 4,3% en términos reales. En efecto, el superávit fiscal de $687.000 millones de octubre de 2024 se transformó en un superávit fiscal de $517.000 millones en octubre de 2025 (baja real de 25%), siempre teniendo en cuenta la moneda constante de octubre 2025", dice el IARAF.