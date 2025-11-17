La semana que viene se subasta finca Las Mercedes en Rosario de Lerma

El Sistema de Subastas Electrónicas del Poder Judicial de Salta marca un nuevo hito. El próximo 24 de noviembre, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la primera subasta electrónica bajo esta modalidad en el fuero de Concursos, Quiebras y Sociedades, en el marco de la liquidación judicial de un fideicomiso.

El bien a rematar es un inmueble ubicado en la localidad de Rosario de Lerma, que forma parte del proceso de liquidación judicial del fideicomiso denominado “Loteo Las Mercedes”, tramitado ante el Juzgado de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación.

Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A., propietaria del fideicomiso que buscaba captar ahorristas, generó un perjuicio económico a decenas de personas que terminaron estafadas. Con la promesa de éste, como otros fideicomisos presentados como grandes oportunidades de inversión, Las Mercedes nació como un loteo en terrenos privilegiados con un masterplan ambicioso y promesas de urbanización, que jamás se concretaron.

Su propietaria, María Mercedes Ibarra, se encuentra imputada por estafas reiteradas, en concurso real. En este caso las 27 hectáreas adquiridas a un empresario de apellido Vidal Frías, no fueron compradas en dinero sino permutadas por departamentos que nunca se entregaron.

La finca cuenta con una superficie total de 27 hectáreas y 3.730 metros cuadrados. Tiene un precio base de U$S 1.406.696, 25

Los interesados en participar pueden acceder a las bases y condiciones desde hoy en la Oficina de Subastas del Poder Judicial (Teléfono 387-4258000, Interno 3105), y a través del portal oficial del Poder Judicial de Salta: http://subastas.justiciasalta.gob.ar/

El uso del sistema de subastas electrónicas, implementado por el Poder Judicial de Salta desde el año anterior, ha demostrado su eficacia y excelentes resultados, asegurando una participación amplia y sin las restricciones de la presencia física.