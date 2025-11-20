Gran participación de los jóvenes de Gimnasia y Tiro en la Copa Argentina de Clubes

Los equipos Sub 16 de vóley de Gimnasia y Tiro cerraron una destacada participación en la Copa Argentina de Clubes, disputada en Chapadmalal, representando al club con un gran nivel deportivo y un compromiso ejemplar.

En la rama masculina, el plantel completó una campaña sobresaliente, finalizando en el 8° puesto entre los mejores equipos del país. Los chicos se ubicaron por encima de instituciones históricas del vóley argentino como Boca Juniors, Ferro Carril Oeste y Social Monteros, demostrando el crecimiento sostenido de nuestro proyecto deportivo.

El equipo femenino, por su parte, culminó en la 24° posición, pero también tuvo un desempeño valioso, compitiendo con entrega en cada presentación y sumando una experiencia que será fundamental para su desarrollo. Más allá del resultado, dejaron una gran imagen y ratificaron el camino formativo que se viene consolidando.