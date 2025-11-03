El record que deja Busse en Gimnasia y Tiro tras su retiro del fútbol profesional

El fin de semana tras la eliminación en la lucha por el ascenso trascendió que, Walter Busse, se retira del fútbol profesional.

Después de casi dos décadas dedicándose al fútbol profesional, el jugador cuelga los botines, tras su paso no sólo por la segunda división del fútbol, sino que también vistió la camiseta de Independiente, Defensa y Justicia y Huracán entre otros clubes argentinos.

También tuvo la posibilidad de jugar en el exterior vistiendo la camiseta de Manta Fútbol Club en la primera división de Ecuador y Club Atlético Minero en la primera división de Perú.

Tras el anuncio de su salida, Busse, deja su marca en Gimnasia y Tiro, donde se queda el record de máximo asistidor y máximo goleador de tiros libres en los últimos 12 años, según publicaron en redes sociales.

El jugador disputó 159 partidos con la camiseta del Albo, convirtió 18 goles, asistió en 25 oportunidades y fue parte del ascenso a la Primera Nacional en el 2023.