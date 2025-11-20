Plan Vial Sur: Desde hoy, habrá nuevos cortes en Av. Ex Combatientes

En el marco de la ejecución del plan de obras de la zona sur de la ciudad, se realizará desde este jueves una serie de cortes y desvíos en el Nodo San Carlos.

Los trabajos se desarrollarán desde hoy hasta el 7 de diciembre. Por ello, la Municipalidad diagramó diferentes desvíos para que los conductores circulen sin inconvenientes.

Los cortes se aplicarán en la intersección de calle La Opinión y Radio Nacional, acceso a B° Odontólogos. Los automovilistas que vengan del centro con destino al barrio mencionado deberán ingresar por calle La Opinión, luego por Radio Splendid y finalmente Radio Gral. Pico.

Por otro lado, el tránsito que llegue de Cerrillos o B° San Carlos deberá circular por calle Huayratata hasta calle Diario La Prensa, calle La Opinión, luego por Radio Splendid y finalmente Radio Gral. Pico.