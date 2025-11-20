El Banco Central recortó la tasa en la previa de la licitación del Tesoro

En la víspera de una nueva licitación del Tesoro, el Banco Central (BCRA) bajó la tasa en la que absorve pesos y envió una señal al mercado. Es que la entidad bancaria decidió bajar desde el 22% al 20% la TNA, y si bien hubo una reacción inicial de trasladar esa baja a las cauciones bursátiles y los REPOs interbancarios, fuentes del mercado, aseguraron que no se trasladó de lleno y volvieron a niveles de la jornada previa.

Es que la próxima semana, el Gobierno enfrentará vencimientos de bonos a tasa variable que fueron utilizados para cumplir con los encajes, y bonos dollar-linked ofrecidos a exportadores bajo la eliminación temporal de retenciones.

Es importante tener en cuenta que el Tesoro enfrentará vencimientos por alrededor de 14 mil millones, mientras que los depósitos alcanzan apenas los 4,4 mil millones de pesos y los 155 millones de dólares.