Plazo fijo: Cuánto paga cada banco por depósitos de un millón de pesos

Las tasas de interés que los bancos ofrecen para depósitos a plazo fijo en pesos sufrieron una reducción pronunciada respecto de los niveles observados hace una semana. Es que las entidades bancarias aplicaron recortes masivos que incluteron a los bancos de mayor volumen de dépositos.

La caída promedio entre los bancos y financieras que informaron tasas para ambas semanas se ubicó en 6,5 puntos porcentuales. El recorte fue casi generalizado y solo una porción mínima de entidades preservó sin cambios los valores entregados a sus clientes. Ningún banco subió su tasa en los últimos siete días.

De esta forma y de acuerdo a los datos del Banco Central, esto es lo que rendiría un millón de pesos en los plazos fijos de diferentes bancos.