Plazo fijo: Cuánto paga cada banco por depósitos de un millón de pesos
03/11/2025
Las tasas de interés que los bancos ofrecen para depósitos a plazo fijo en pesos sufrieron una reducción pronunciada respecto de los niveles observados hace una semana. Es que las entidades bancarias aplicaron recortes masivos que incluteron a los bancos de mayor volumen de dépositos.
La caída promedio entre los bancos y financieras que informaron tasas para ambas semanas se ubicó en 6,5 puntos porcentuales. El recorte fue casi generalizado y solo una porción mínima de entidades preservó sin cambios los valores entregados a sus clientes. Ningún banco subió su tasa en los últimos siete días.
De esta forma y de acuerdo a los datos del Banco Central, esto es lo que rendiría un millón de pesos en los plazos fijos de diferentes bancos.
- Banco de la Nación Argentina (35.00%) 1.028.767,00
- Banco Santander Argentina Sociedad Anónima (29.00%) 1.023.767,00
- Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. (31.00%) 1.025.479,00
- Banco de la Provincia de Buenos Aires (31.00%) 1.025.479,00
- Banco BBVA Argentina S.A. (32.00%) 1.026.301,00
- Banco Macro S.A. (33.00%) 1.027.123,00
- Banco Credicoop Cooperativo Limitado (33.00%) 1.027.123,00
- Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. (35.30%) 1.028.998,00
- Banco de la Ciudad de Buenos Aires (32.00%) 1.026.301,00
- Banco Bica Sociedad Anónima (40.00%) 1.032.877,00
- Banco CMF S.A. (38.00%) 1.031.233,00
- Banco Comafi Sociedad Anónima (33.50%) 1.027.537,00
- Banco de Comercio S.A. (39.00%) 1.032.096,00
- Banco de Corrientes S.A. (39.50%) 1.032.507,00
- Banco de Formosa S.A. (30.00%) 1.024.658,00
- Banco de la Provincia de Córdoba S.A. (36.00%) 1.029.589,00
- Banco del Chubut S.A. (37.50%) 1.030.822,00
- Banco del Sol S.A. (38.00%) 1.031.233,00
- Banco Dino S.A. (34.00%) 1.027.945,00
- Banco Hipotecario S.A. (37.00%) 1.030.411,00
- Banco Julio Sociedad Anónima (37.00%) 1.030.411,00
- Banco Mariva S.A. (36.00%) 1.029.589,00
- Banco Masventas S.A. (35.00%) 1.028.767,00
- Banco Meridian S.A. (46.00%) 1.035.890,00
- Banco Provincia de Tierra del Fuego O. P. (39.00%) 1.032.096,00
- Banco Voii S.A. (40.00%) 1.032.877,00
- BIBank S.A. (40.00%) 1.032.877,00
- Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. (45.00%) 1.035.068,00
- Reba Compañía Financiera S.A. (44.00%)1.034.247,00
