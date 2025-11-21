Niña salteña llegó a la escuela con el ojo morado y denunció a su padre, lo condenaron



Una menor llegó a su escuela con un hematoma en el rostro y denunció que su padre la había golpeado. Además, contó que también había agredido a su madre con un cinturón en ocasiones anteriores.

El caso fue representado por la auxiliar fiscal Macarena Jovanovics, bajo directivas de la fiscal penal de Violencia Familiar y de Género N° 1, Verónica Simesen de Bielke, en una audiencia organizada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu). Allí se acordó un juicio abreviado contra un hombre de 32 años, acusado de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, desobediencia judicial y amenazas en concurso real.

El juez de Garantías N° 2 del distrito Centro, Ignacio Colombo, tras recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, lo condenó a 7 meses de prisión efectiva, unificando la pena en 13 años debido a una condena anterior por homicidio.

El hombre fue declarado reincidente por segunda vez en virtud de sus antecedentes condenatorios.

Según la denuncia, la madre de la menor relató que en octubre pasado, pese a las medidas cautelares vigentes, su expareja intentó ingresar por la fuerza a su domicilio y la amenazó contra su integridad, lo que motivó la intervención judicial y el posterior juicio abreviado.