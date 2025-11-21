Denuncian la presencia de mecheras en la feria de Solidaridad

La feria de barrio Solidaridad es una de las más populares y concurridas de Salta pero cada tanto suceden hechos delictivos en el lugar como el ocurrido hace algunos días. Según relató Belén, testigo del hecho, el pasado lunes dos comerciantes fueron víctimas de un robo perpetrado por un hombre y una mujer.

"Fuimos a la feria con mi familia y vimos cómo dos señoras que trabajan allí habían sido robadas por estas personas. En el video se ve que el masculino primero se hace el desentendido mientras las otras dos mujeres intentaban recuperar sus pertenencias", relató la denunciante.

El hurto afectó principalmente a una de las comerciantes, a quien le sustrajeron más de una docena de prendas de ropa interior. El ladrón femenino incluso reclamaba que algunas de las prendas no le pertenecían, generando confusión entre las víctimas y los presentes.

Hasta el momento, no se reportaron detenciones y los vecinos piden mayor seguridad en la feria, especialmente durante los días de mayor concurrencia.