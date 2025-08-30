Se llevaron 80 mil pesos y un celular: Pareja asaltó a una mujer en barrio Solidaridad

Una mujer fue víctima de un violento robo mientras se dirigía a la parada de colectivos en barrio Solidaridad. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle Martín Fierro, cerca de la feria del barrio.

Según el relato de la víctima, el hombre la interceptó de manera repentina, la golpeó con un puño y la hizo caer al suelo antes de sustraerle la cartera.

La pareja escapó del lugar a bordo de una motocicleta, conducida por la mujer que lo acompañaba, llevándose $80 mil en efectivo y un teléfono celular.