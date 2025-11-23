Seguridad en movimiento: Dos motos robadas fueron detectadas en controles preventivos

Dos motocicletas con pedido de secuestro fueron recuperadas en distintos procedimientos realizados durante patrullajes preventivos en la capital salteña y en la ciudad de Orán. En ambos casos, jóvenes involucrados fueron puestos a disposición de la Justicia y las motos quedaron secuestradas.

El primer hecho ocurrió anoche en barrio Costa Azul de Salta Capital, cuando efectivos de Seguridad Urbana detectaron a un sujeto que trasladaba una moto de manera peatonal. Al fiscalizar el rodado, se constató que tenía requerimiento judicial por robo, por lo que la motocicleta fue secuestrada e intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

El segundo procedimiento se registró esta madrugada en la ruta nacional 50, kilómetro 12, en Orán. Personal de la Sección contra la Narcocriminalidad realizaba un patrullaje preventivo cuando identificó a un motociclista y verificó que el vehículo tenía pedido de secuestro por robo. El conductor fue puesto a disposición de la Justicia y el rodado quedó incautado.

Ambos operativos vuelven a destacar la importancia de los controles preventivos y su efectividad para recuperar vehículos robados y reforzar la seguridad en rutas y barrios de la provincia.