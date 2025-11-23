Operativo Guinness: La mayor incautación de droga en la historia argentina con 9.800 kilos de marihuana

En un operativo considerado histórico, Gendarmería Nacional secuestró 9.800 kilos de marihuana ocultos en un camión brasileño con pedido de secuestro. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la cartera nacional confirmaron que se trata de la incautación de droga más grande registrada en Argentina.

El procedimiento fue realizado en Misiones, por el Escuadrón 10 “Eldorado” en el kilómetro 1.509 de la Ruta Nacional 12, cerca de Caraguatay, en el departamento Montecarlo. Lo que parecía un control de rutina se convirtió en una intervención clave cuando los gendarmes advirtieron irregularidades en la documentación del transporte de cargas generales.

Ante las inconsistencias, el personal dispuso una inspección exhaustiva. El can detector “Vera”, perteneciente a la división antinarcóticos, marcó varios sectores del vehículo. Al retirar la lona y revisar la carga, los gendarmes descubrieron 326 bultos con 11.667 paquetes rectangulares de marihuana, con un peso total de 9.800 kilos de cannabis sativa, según confirmó Criminalística.

El conductor, un hombre de nacionalidad brasileña, quedó detenido por orden del Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, que dispusieron además la incautación del estupefaciente, del vehículo y de la documentación involucrada. Según información a la que accedió el portal Perfil, el camión tenía pedido de secuestro por robo en Morón, Buenos Aires, y el dominio colocado no le correspondía.

La operación, bautizada por el Ministerio de Seguridad como “Operativo Guinness Argentino”, se concretó con la participación del Escuadrón 10, la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales “Eldorado”, la Unidad de Inteligencia Criminal “Iguazú” y la Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) del estado de Paraná, en el marco de trabajos conjuntos con Brasil.

Patricia Bullrich destacó la magnitud del resultado y confirmó que la detección fue posible gracias a la coordinación entre Gendarmería, inteligencia criminal y cooperación internacional.

El Ministerio de Seguridad agregó: “Droga incautada = cientos de millones de pesos que no llegan a los bolsillos narcos. En Argentina, ley y orden.”

Con este operativo, el Gobierno nacional aseguró que se concretó la mayor incautación de marihuana de la historia del país, un golpe directo a organizaciones de narcotráfico que operan en la frontera norte.