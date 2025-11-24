Atreviéndose a Innovar: JETOUR será la primera marca de automóviles en recorrer la Carretera Panamericana

JETOUR ha anunciado un próximo viaje de larga distancia que atravesará nueve países de América del Norte y del Sur, el cual servirá como una prueba integral de las capacidades de sus productos y de su fortaleza tecnológica en el marco de su estrategia “Travel+”.

Conquistando Terrenos Extremos, Validando un Rendimiento Integral

La Carretera Panamericana, con aproximadamente 48.000 kilómetros de longitud, recorre América de norte a sur, atravesando desiertos, selvas tropicales, altiplanos, campos nevados y costas, lo que la convierte en una de las vías más largas y geográficamente diversas del mundo.

El proyecto “Cruce de la Carretera Panamericana” de JETOUR partirá próximamente desde México, pasando por Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Paraguay, hasta culminar en Ushuaia, Argentina.

El JETOUR T1 será sometido a rigurosas pruebas en entornos diversos, incluidos climas de calor extremo, altitudes elevadas, alta humedad y terrenos escarpados. Esta expedición llevará al límite el rendimiento del vehículo y demostrará la aplicación práctica de la estrategia “Travel+” de JETOUR.

T1: Donde la Inspiración Urbana se Encuentra con la Capacidad Todoterreno

La estrella de esta travesía—el JETOUR T1—ha sido lanzado en los mercados internacionales desde 2025. Como modelo insignia de la serie T de JETOUR, se posiciona como un SUV urbano todoterreno de estilo ligero.

Construido sobre la plataforma todoterreno Kunlun y equipado con el sistema inteligente XWD, este modelo se adapta con facilidad tanto a las calles urbanas como a terrenos exigentes como arena, nieve o caminos de montaña. Su tecnología avanzada y su habitáculo silencioso, junto con el intuitivo sistema Tour OS 2.0, brindan al conductor una experiencia de conducción envolvente.

Actualmente, el T1 ha sido lanzado en Oriente Medio, África, América Central y del Sur, así como en la región de la CEI. Con su diseño impactante y su experiencia inteligente, ha conquistado el entusiasmo de usuarios en todo el mundo.

Estrategia Travel+: Volver a la Exploración y la Conexión

JETOUR mantiene su firme compromiso con la estrategia “Travel+”, con el objetivo de convertirse en la marca de automóviles que mejor comprende el espíritu de viajar. Guiada por esta visión y por un profundo conocimiento de los escenarios reales de viaje, la marca ha logrado desarrollar una gama de productos adaptada a los diversos estilos de vida viajeros a nivel global—incluyendo la Serie X para viajes en familia y la Serie T para aventuras todoterreno.

El próximo lanzamiento de la exclusiva Serie G, enfocada en el todoterreno premium, previsto para noviembre, completará aún más esta oferta. Es precisamente este ADN de marca profundamente arraigado y una base de productos en constante expansión lo que ha impulsado a JETOUR a convertirse en la primera marca de automóviles del sector en asumir el desafío de recorrer la Carretera Panamericana.

Logros Globales que Refuerzan la Confianza en la Marca

Actualmente, JETOUR opera en 91 países y cuenta con más de 2.000 puntos de venta y servicio. La marca ha consolidado una sólida presencia en regiones como Oriente Medio, África, América Central y del Sur, así como en Asia-Pacífico. Además, ha logrado una exitosa expansión en mercados de volante a la derecha como Sudáfrica, Indonesia y Malasia, y ha ingresado oficialmente al mercado de la Unión Europea en 2025.

Para JETOUR, recorrer la Carretera Panamericana no es solo un viaje, sino un diálogo con el espíritu del viaje. Al enfrentarse a terrenos diversos y complejos, interactuar con culturas y paisajes locales, y compartir experiencias auténticas, JETOUR busca transmitir la esencia de su estrategia “Travel+”: explorar lo desconocido, descubrir nuevos horizontes y conectar al mundo con los usuarios globales.

Esperamos que el T1 continúe demostrando un rendimiento excepcional a lo largo de los desafiantes y variados paisajes que ofrece la Carretera Panamericana.