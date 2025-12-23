La industria salteña cierra un año sin crecimiento y enfocada en sostener la actividad

A poco del cierre de 2025, el presidente de la Unión Industrial de Salta (UIS), Eduardo Gómez Naar, trazó un balance del año industrial en la provincia.

Según explicó a IN Salta, no hubo crecimiento en ninguna de las ramas y el foco estuvo puesto en mantener la producción y el empleo en un contexto de recesión, caída del consumo y desafíos de competitividad. “Fue un año muy complejo. No se creció y el esfuerzo estuvo en mantenerse, en no retroceder”, resumi.

Según el análisis del sector, los rubros ligados al consumo masivo fueron los que más sintieron la baja en la demanda, con impacto directo en industrias como alimentos y bebidas.

A ese escenario se sumaron condicionantes estructurales que siguen pesando sobre la producción local, entre ellos el acceso restringido al crédito, la presión impositiva y los costos logísticos.

En ese marco, advirtió que tributos provinciales y municipales elevan los costos y reducen la competitividad de las empresas salteñas, especialmente frente a la apertura de importaciones. “Competimos con productos de países que tienen menores cargas fiscales, mejor logística y reglas laborales más simples”, señaló.

Mirando hacia 2026, el sector prevé un primer semestre de reacomodamiento y confía en que una mayor disponibilidad de crédito, junto con cambios fiscales y laborales, permita iniciar una recuperación gradual de la actividad y del consumo.