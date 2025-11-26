Motociclistas encabezan listas de siniestros: "Una cifra que realmente duele a todos los salteños"

Desde hace algunos años se viene advirtiendo que son los motociclistas los que encabezan la listas de siniestros viales fatales o bien que dejan personas con lesiones invalidantes y esto es confirmado cada fin de semana por el informe desde el hospital San Bernardo, nosocomio que atiende estos hechos.

Sobre la situación, Sonia Méndez, de PAVICEI hizo una reflexión y lamentó que la mayoría de los fallecidos en siniestros sean jovenes.

"Es una triste realidad con tantos fallecidos en moto, jovenes más que nada. Una cifra que realmente duele a todos los salteños y que no son accidentes, nosotros utilizamos la palabra siniestro, algo que se puede prevenir".

Contó que: "Cada vez la cifra es mayor, y las mamás de estos chicos nos llaman, nos piden ayuda asesoramiento a PAVICEI. Es triste conocer a las mamás en esta situación lamentable, después que han perdido un ser querido, sobre todo a un hijo, esa mamá que no tiene consuelo, que no hay vuelta atrás porque este dolor es para toda la vida y tienen que aprender a sobrevivir con este dolor".

Concluyo por El Once TV: "Es triste pero sucede que están quedando muchas familias sin un ser querido, sobre todo ahora que vienen las fiestas".