“Siguen circulando sin casco”, alertan ante la problemática de la siniestralidad en Salta

La problemática vial vuelve a generar preocupación en Salta. Desde la Asociación de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales (PAVICEI) advirtieron sobre el aumento de los accidentes, especialmente los protagonizados por motociclistas.

En diálogo con El Once TV, Sonia Méndez, integrante de la organización, expresó su malestar ante la falta de conciencia vial.“No hay forma de mermar esto, siguen circulando sin casco, o van todos en moto, como tres o cuatro personas”, lamentó.

Méndez remarcó que la velocidad, el uso del celular y el consumo de alcohol son factores que agravan la situación y pueden derivar en sanciones penales más severas.

Asimismo, fue contundente con un mensaje claro a los conductores:“Si vas a tomar alcohol, hay que volverse en remis. Es simple, hay tantas opciones y no cometer un delito como asesinar o dejar incapacitada a una persona”. Cabe recordar que, durante el fin de semana, 260 conductores fueron sancionados en controles viales realizados por la Policía de Salta.

“Falta mucha concientización, debe haber un cambio de conducta, no pueden cometer delitos como este”