San Bernardo: Los motociclistas encabezan la lista de los accidentados

Nuevamente los accidentes de tránsito donde se ven involucrados motociclistas fueron noticia. En el hospital San Bernardo durante el fin de semana ingresaron 117 casos de accidentes de tránsito.

La información fue provista por el Programa de Emergencias del Hospital San Bernardo, en donde ingresaron 827 pacientes durante el último fin de semana, de los cuales los accidentes siempre son protagonistas.

De los 117 ingresos, 40 casos, fueron por accidentes de tránsito con motociclistas como protagonistas, ocho automovilistas, cuatro ciclistas y tres por circular en transporte público.