Dictaron prisión preventiva para el conductor que atropelló a Santiago Liquín

El lamentable hecho sucedió el pasado 11 de noviembre, cuando el conductor de 49 años chocó con una motocicleta provocando la muerte del conductor y luego intentó darse a la fuga.

La jueza hizo lugar al pedido del fiscal de prisión preventiva para el hombre de 49 años. El mismo se encuentra imputado por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, calificado por fuga del causante y por conducir con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 g/l.

El fiscal entiende que hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación, así como la gravedad de los hechos por los cuales está imputado.

El imputado manejaba con 1,97 g/l, según el informe toxicológico retrospectivo realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales. Se habría cruzado de carril y allí atropelló a Santiago Liquín.