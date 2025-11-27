Paro universitario: Mirá cuándo será y si afecta o no a los exámenes

paro en la unsa

Desde ADIUNSa comunicaron una nueva medida de fuerza, por lo que llevarán adelante un paro universitario y preuniversitario en la Universidad Nacional de Salta desde el 1 al 6 de diciembre.

Esta medida supone la no asistencia a los lugares de trabajo, lo cual podría afectar las mesas de examen que se desarrollen en diciembre. 

Esta decisión cumple con lo acordado en el Plenario de Secretarios Generales, y desde el sindicato señalaron que el Gobierno nacional decidió suspender la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario mediante el Decreto 759/25 a pesar de reconocer una deuda salarial equivalente al 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.

Desde ADIUNSa manifestaron que la suspensión es “ilegal” y que los salarios están congelados. Dentro de los pedidos, el gremio exige la implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la convocatoria urgente a paritarias y un presupuesto 2026 que respete los recursos previstos en la ley suspendida. 

