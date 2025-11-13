La Universidad Católica de Salta tiene nuevo rector, Federico Colombo Speroni

La Universidad Católica de Salta tiene nuevo rector al frente, se trata de Federico Colombo Speroni, quien asume en el cargo en reemplazo de Rodolfo Gallo Cornejo.

Colombo Speroni fue vicerrector de Investigación y Desarrollo de la institución durante seis años, de febrero 2016 - febrero 2022. Ha dirigido proyecto de investigación en la Casa de Altos Estudios y esta formado en Ambiente, territorio y desarrollo sostenible.