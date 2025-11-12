Paro docente en la UNSa: Alertan por recorte presupuestario y atraso salarial del 45%

En el marco del paro docente universitario que se desarrolla a nivel nacional, Multivisión Federal dialogó con el secretario general de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Alberto Mariscal, quien analizó el impacto de la medida y la situación financiera de la institución.

“Nuestra evaluación del paro no es precisa por ahora. Estamos en etapas críticas para los estudiantes que están finalizando los cursados y los exámenes finales a fin de mes”, explicó Mariscal, señalando que el acatamiento varía según las facultades.

El dirigente recordó que el principal reclamo tiene que ver con la Ley de Financiamiento Universitario y la pérdida del poder adquisitivo de los docentes: “Recordemos que llevamos un 40% o 45% de retraso salarial”, advirtió.

Mariscal también se refirió al tratamiento del Presupuesto 2025, que prevé un recorte para las universidades nacionales: “Se está tratando el presupuesto para las universidades el año que viene. Entendemos que vamos a tener un recorte. En mayo tuvimos que aprobar la distribución presupuestaria para el 2025”, señaló.

Asimismo, destacó que desde la gestión universitaria se mantiene una postura de diálogo permanente con los gremios: “Siempre mostramos apertura. Dada la situación delicada de la UNSa, tuvimos una reunión este lunes con todas las unidades académicas y dimos a conocer la situación real. A los gremios se les comentó la situación, tratando como eje central el tema presupuestario”.