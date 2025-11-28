La obra del San Bernardo permitirá duplicar la capacidad quirúrgica y traer tecnología de última generación

El Gobierno de Salta continúa avanzando en la ampliación del hospital San Bernardo, lo que permitirá duplicar la capacidad quirúrgica y posicionará al nosocomio como uno de los más modernos de Latinoamérica.

La obra del Bloque Crítico, que avanza en el hormigonado de toda la planta, es un sector que albergará quirófanos, terapias intensivas, terapias intermedias y la unidad del quemado.

El gerente del hospital, Pablo Salomón, remarcó que la obra tendrá un impacto decisivo en la atención de salud de la región, sobre todo permitirá ampliar el número de quirófanos.

“Con esta ampliación lo vamos a duplicar, y eso nos permitirá mejorar notablemente la capacidad quirúrgica del hospital”.

Con esta obra, que está prevista que finalice en 2027, se incorporará tecnología de última generación, posicionando así al San Bernardo entre los más modernos de Latinoamérica.