Mangione volvió al quirófano para hacer una cirugía única en Salta

El ministro de Salud, Federico Mangione, no sólo está a cargo de la cartera sino que es también un importante cirujano pediátrico. Encabezó una cirugía que le cambiará la vida a una adolescente.

La jovencita de 13 años estaba diagnosticada con Miastenia Gravis. Se trata de una enfermedad autoinmune crónica que provoca debilidad muscular. La adolescente, quien convive con esta condición desde los 3 años y se encontraba bajo tratamiento farmacológico.

Su caso estaba en seguimiento por el Servicio de Neurología Infantil, desde donde fue derivada a cirugía ante la sospecha de un timoma (tumor en el timo) y con el objetivo de lograr un control más efectivo de los síntomas.

“Hoy estamos muy esperanzados de que esta cirugía marque un antes y un después en su calidad de vida"

La cirugía estuvo a cargo del ministro de Salud, Federico Mangione, y consistió en la extirpación del timo utilizando una técnica toracoscópica. A diferencia de la cirugía tradicional (esternotomía abierta), este método es mínimamente invasivo.

En el caso de Sofía, la operación se resolvió con apenas tres incisiones menores a un centímetro, se trató de una timectomía por toracoscopía

El equipo profesional que llevó a cabo este hito institucional estuvo conformado por destacados especialistas del sistema público. Los cirujanos a cargo fueron el Dr. Federico Mangione, la Dra. Gianinna Solá y la Dra. Carla Nolasco.

El manejo anestésico estuvo liderado por el Dr. Osvaldo Correa con la participación del Dr. Oscar Ramos Sánchez, asistidos por la técnica Noelia Solís. La instrumentación quirúrgica estuvo a cargo de Jimena Carrizo, con Marylin Roldán como circulante.

Sofía se recupera de la cirugía y evoluciona favorablemente según contó su mamá María. “Hoy estamos muy esperanzados de que esta cirugía marque un antes y un después en su calidad de vida. Quiero agradecer profundamente a todo el equipo del Materno Infantil, desde los neurólogos hasta los cirujanos y enfermeros; la atención humana y profesional que hemos recibido desde el día uno ha sido impresionante” destacó la madre.

Actualmente, la paciente cursa su postquirúrgico inmediato en la Unidad de Terapia Intermedia Pediátrica (UTIM).