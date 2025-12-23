La vacuna contra el dengue tiene una eficacia del 84,1%: “Es una herramienta complementaria”

En un documento científico respaldado por sociedades argentinas y latinoamericanas se informa que la vacuna tetravalente contra el dengue cuenta con un 84,1% de efectividad, una inoculación que tiene objetivo de prevenir hospitalizaciones y cuadros graves.

Desde InformateSalta nos comunicamos con la jefa del Programa de Inmunizaciones de la Provincia de Salta, Adriana Jure, quien nos comentó que hay estudios que demuestran que la vacuna tiene una alta efectividad: “Se habla de efectividad porque es en vida real para evitar las formas graves de dengue”.

Si bien la vacuna es clave, es una de las estrategias de prevención respecto al vector del dengue: “Es una herramienta complementaria dentro de una estrategia integral y esto no reemplaza las otras medidas de control”.

Señaló la importancia del cuidado y control del vector y que, si bien no se reportan casos hasta el momento en Salta, se encuentran atentos a la vigilancia.

“Con vacunación sola no podríamos lograr evitar que haya un número importante de casos. Por eso es importante la responsabilidad comunitaria de cada actor”.

Para prevenir el dengue es necesario combatirlo con medidas dispuesta como descacharrados, uso de repelentes y en caso de tener algún síntoma consultar con especialistas.

“El mismo vector puede transmitir otras enfermedades como Chikungunya y Zika”.

Vacunación contra el dengue en Salta

Por el momento la Provincia no cuenta con dosis disponibles, ya que las enviadas por Nación fueron todas aplicadas, a la espera de una nueva carga: “Lo enviado anteriormente se aplicaron absolutamente todas”.

Las personas a las que se destina esta inoculación tienen entre 15 a 39 años y son residentes de zona de mayor riesgo como los departamentos del norte provincial San Martín, Orán, Rivadavia y al sur de Salta.