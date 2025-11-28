Violentaron una máquina de SAETA y perjudicaron a los vecinos

Durante la madrugada de hoy, desconocidos violentaron y vandalizaron la terminal de SAETA ubicada en los alrededores del Concejo Deliberante.

La máquina que está a disposición de los vecinos sufrió un fuerte golpe en la pantalla, que si bien continuó funcionando, debieron inhabilitarla por cuestiones de seguridad.

Los vecinos de la zona se vieron perjudicados debido a que no pueden usar la terminal para la recarga de la tarjeta. Es el segundo acto de vandalismo que sufren SAETA en menos de dos semanas.