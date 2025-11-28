Violentaron una máquina de SAETA y perjudicaron a los vecinos

Violentaron una máquina de SAETA y perjudicaron a los vecinosSociedad28/11/2025
Durante la madrugada de hoy, desconocidos violentaron y vandalizaron la terminal de SAETA ubicada en los alrededores del Concejo Deliberante.
La máquina que está a disposición de los vecinos sufrió un fuerte golpe en la pantalla, que si bien continuó funcionando, debieron inhabilitarla por cuestiones de seguridad.
Los vecinos de la zona se vieron perjudicados debido a que no pueden usar la terminal para la recarga de la tarjeta. Es el segundo acto de vandalismo que sufren SAETA en menos de dos semanas.
Te puede interesar
Salta busca acelerar las adopciones: Hoy, 48 chicos siguen esperando
Mariangeles QuinterosSociedad28/11/2025
Un perro fue agredido y perdió un ojo: Piden ayuda para su tratamiento
María Victoria ArriagadaSociedad28/11/2025
Calor extremo en Salta: Así están hoy los precios de aires y ventiladores
Lucas CalisayaSociedad28/11/2025
¿Invertir desde los 13 años? Sostienen que “es una responsabilidad muy grande para un adolescente"
Carolina Perez CentenoSociedad27/11/2025
Lo más visto
Vecinos del centro de la ciudad amanecieron con armas en sus veredas
Guillermo CaliuoloPoliciales27/11/2025
Peligro en la frontera: narcos abrieron fuego a Gendarmes con pistolas 9 mm
Federico StornioloInterior27/11/2025