Destrozaron una máquina de SAETA: Vecinos reclaman por la inseguridad en la zona del canal de la Esteco

Un penoso caso de vandalismo y daño a la propiedad pública trasciende por estas horas, pues durante la madrugada, la máquina de recarga de saldo de SAETA, ubicada en la sede central de la empresa, fue brutalmente vandalizada siendo forzada para su apertura y destruyendo componentes internos en un intento de robo.

El ataque se produjo en la sede de la empresa de transporte, situada en calle Pellegrini esquina Corrientes. Este no es el primer acto de vandalismo que sufre el punto de recarga, ya que la misma máquina había quedado inutilizada el año pasado tras sufrir otro ataque por parte de un desconocido.

Los vecinos sostienen que la zona se volvió incontrolable durante la noche y aseguran que “hay muchísima droga debajo del canal de la Esteco”, donde - según relatan - “se juntan los piperos y el lugar es un desastre”.

Los hechos

Las cámaras instaladas en la cabina de recarga lograron captar el inicio del acto delictivo. La última imagen registrada, cerca de la 1:30 de la madrugada de hoy, muestra el momento exacto en que una persona ingresa al habitáculo y procede a tapar el lente de la cámara propia del ATM, lo que sugiere una acción planificada.

Una vez dentro, el o los vándalos forzaron la máquina de recarga con extrema violencia. El objetivo era acceder a la caja recaudadora; sin embargo, en el proceso, destrozaron las conexiones internas y parte del hardware de la máquina. La empresa señaló que el daño es severo y su reparación asciende a varios miles de dólares.

Representantes de SAETA radicaron la denuncia correspondiente en dependencia policial esta mañana. Posteriormente, efectivos de la Policía Científica se hicieron presentes en la sede de la empresa para realizar las pericias necesarias, tomar huellas de la cabina y analizar los distintos elementos dejados junto a la máquina, con el objetivo de identificar al responsable de este grave perjuicio contra el patrimonio público de los salteños.

El valor del daño es millonario, ya que se estima en varios miles de dólares debido a que los repuestos de estas máquinas son importados.