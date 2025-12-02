Cobro del medio aguinaldo: Todo lo que tenés que saber

Llegó diciembre y con el mes 12 del año, lo hace la segunda parte del aguinaldo. Por eso InformateSalta dialogó con la Contadora Pública Nacional, Rita Rosales quién despejó todas las dudas que pueden existir sobre el aguinaldo.

"El SAC (Sueldo Anual Complementario) es lo que comúnmente se conoce como aguinaldo. Es un ingreso adicional obligatorio que opera como respaldo financiero para los empleados formales y jubilados en Argentina", comenzó explicando.

¿Cuándo se paga? ¿Hasta cuándo me lo pueden pagar?

Se paga en dos cuotas:

Primera cuota: hasta el 30 de junio

Segunda cuota: Hasta el 18 de diciembre (aunque puede extenderse legalmente hasta el 20) debe abonarse a más tardar el 18 de diciembre de 2025. Se dispone de un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para la acreditación bancaria, lo que extiende la fecha límite al 24 de diciembre de 2025. Esta programación busca que los trabajadores dispongan de estos fondos para cubrir los gastos extraordinarios de fin de año.

¿Cómo se calcula?

SAC = (Mejor sueldo mensual del semestre ÷ 2)

Puede incluir: Sueldo básico, comisiones, horas extras, presentismo u otros adicionales remunerativos

¿El aguinaldo paga ganancias u otro gravamen?

El Impuesto a las Ganancias puede aplicarse al Sueldo Anual Complementario (SAC, “aguinaldo”), pero no siempre. Depende de cuánto ganes en promedio.

Si tu sueldo bruto mensual (o su promedio) supera el mínimo no imponible por la ley de ganancias Soltero sin hijos $ 2.280.647 el aguinaldo podría quedar gravado.