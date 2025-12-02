Realizarán una pericia aerotécnica sobre la avioneta con droga que se estrelló en Rosario de la Frontera

En el marco de la investigación por la caída de una avioneta que transportaba estupefacientes en una finca privada de Rosario de la Frontera, Ricardo Belbruno, abogado de dos de los imputados, reveló que hoy martes se llevará a cabo una pericia aerotécnica en la zona de El Naranjo para esclarecer el caso.

Según adelantó el abogado, la actividad contará con la participación de una comisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y un técnico especializado. “Va a ser interesante la pericia de mañana, entiendo que arrojará muchas luces a la investigación”, afirmó.

Con respecto a sus asistidos, aseguró en el Once TV que no forman parte de ninguna organización transnacional y que no existen pruebas que los vinculen con dinero, armas o cuestiones de radios. "Ellos no fueron encontrados en el lugar del hecho ni en posesión de drogas", agregó.

Por último, aseguró que la investigación se encuentra "en una etapa embrionaria" y que "el hecho de estar imputados no significa que ya estén condenados”.