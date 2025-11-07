¡Al "hangar"! Así retiraron la narco-avioneta estrellada en Rosario de la Frontera

El caso de la avioneta estrellada en una finca privada de Rosario de la Frontera, que se confirmó era utilizada para el transporte de estupefacientes, sigue generando novedades.

Tras el hallazgo de más de 360 kilos de cocaína y la detención de dos personas, la noticia más reciente fue el retiro de los restos de la aeronave del lugar del siniestro.

El operativo de remoción se concretó este jueves, luego de que las autoridades judiciales solicitaran la colaboración de la Municipalidad de Rosario de la Frontera. El municipio facilitó la maquinaria necesaria para poder retirar tanto los restos del vehículo incendiado como la avioneta siniestrada que quedaron esparcidos en la zona de San Felipe.

La avioneta, que quedó completamente destruida tras el impacto y el incendio intencional posterior, fue trasladada hasta el puesto de Gendarmería Nacional ubicado en El Naranjo. Para facilitar su movilización, fue necesario retirarle previamente el motor y las alas, cumpliendo con las diligencias ordenadas por la Justicia Federal.

Cabe recordar que, en las últimas horas se conocieron más detalles sobre una de las detenciones. Un chef oriundo de Añatuya (Santiago del Estero) quedó detenido en el marco de la investigación, ya que sería el propietario del automóvil que se incendió tras impactar con la aeronave.

La detención ocurrió después de que el hombre se presentara en la comisaría de Antillas, minutos después del siniestro, denunciando un falso robo de su vehículo por parte de hombres armados. Sin embargo, las pericias forenses y los testimonios recabados por las fuerzas de seguridad contradijeron su relato, dejándolo de inmediato a disposición del fiscal general Eduardo Villalba.

Asimismo, sobresalieron las declaraciones del diputado provincial Gustavo Orozco manifestando su preocupación, señalando que el sello de la cocaína decía ‘Prada’, un distintivo que se asocia al Cartel de Sinaloa. El legislador reiteró que Rosario de la Frontera sigue siendo "el punto elegido para tener el primer contacto con tierra una vez que la droga sale desde Bolivia”.