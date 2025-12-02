"Cuervos" y "Santos" preparan el once para el amistoso

El esperado amistoso entre Central Norte y Juventud Antoniana se jugará el próximo domingo a las 17 en el estadio Martearena, con un hecho inédito: la presencia de ambas hinchadas en las tribunas.

Los entrenadores ya trabajan en la conformación del equipo ideal, conscientes del significado que tiene esta rivalidad histórica en el fútbol salteño.

Aunque atraviesan realidades deportivas distintas, ambos clubes comparten una misma urgencia económica ante la falta de competencia oficial.

En lo futbolístico, Juventud llega con el plantel diezmado y deberá formar un equipo mixto, combinando jugadores de la temporada pasada con jóvenes promesas de sus divisiones inferiores.

Por su parte, Central Norte mantiene la base de jugadores que disputó la Primera Nacional, quienes continúan entrenando bajo la dirección de Norman Juárez, actual técnico interino del conjunto azabache, lo que le da una ventaja en continuidad y experiencia.