Podría no jugarse el clásico Juventud – Central Norte, el fin de semana

En Rumbo al Ascenso por CNN Radio 94.7MHZ, el periodista Gabriel Estrada, se refirió a los hechos que se dieron en los últimos días, con enfrentamientos y pintadas que generaron problemas en el club.

Durante el fin de semana, barras de Central Norte se enfrentaron y uno resultó herido. Sumado a eso, las paredes del club amanecieron con pintadas amenazantes dirigidas al presidente Leandro Etchezar y la Comisión Directiva.

Las pintadas incluyen frases como “Con la hinchada no se jode, hay balas para todos” y “Comisión directiva, hay balas apuntando a sus casas”.

Estos problemas se dan en la previa del partido entre Juventud Antoniana y Central Norte, del próximo fin de semana. Estrada aseguró que la dirigencia se mueve en un total hermetismo en relación a qué pasará, pero los rumores por los pasillos del club cuervo apuntaría a que el encuentro no se dispute el fin de semana.

“El club amaneció convulsionado por las pintadas” agregó.

Por el momento, la dirigencia, avanzó en pintar las paredes nuevamente de blanco para que no queden plasmadas por mucho tiempo las amenazas.