Por la gran cantidad de animales sueltos, abrieron una sede de Caballería en el Valle

A partir de ahora en el municipio de El Carril funcionará una base de la División de Caballería de la Policía de Salta.

La nueva división se creó debido a la gran cantidad de animales sueltos en la zona que, en muchos casos, han provocado accidentes. La inauguración estuvo a cargo del ministro Gaspar Solá Usandivaras.

La base funcionará en un predio cedido por el Municipio de El Carril, donde funcionaba el ex matadero municipal. La Policía de Salta acondicionó el lugar e hizo las obras edilicias correspondientes.

Durante la inauguración, el ministro de Seguridad, afirmó que “la gestión se hizo para dar respuestas a la demanda social relacionada a la cantidad de animales sueltos que se registraban en distintas rutas, poniendo en riesgo la vida de quienes transitan por la zona”.

“Reforzamos el patrullaje en zonas críticas y logramos detectar e incautar 250 animales, sólo en el Valle de Lerma en toda la provincia fueron más de 1800”. En igual sentido anticipó que en 2026 se reforzarán las áreas de la Policía Rural y montada.