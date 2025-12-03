Más de la mitad de los argentinos se queda sin vacaciones por falta de ingresos

El relevamiento de la Universidad Abierta Interamericana revela que el 57% de los argentinos no planea vacacionar este año y de ese total, el 65,5% reconoce que es por problemas económicos.

Pese a que el Gobierno asegure que la situación de los hogares mejoró respecto del año pasado y celebre el boom de visitas durante el último fin de semana largo, la situación de las familias es cada vez más asfixiante y difícil para planear un descanso.

De acuerdo con el Programa de Estudios de Opinión Pública (PEOP) de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Abierta Interamericana, el 57% – cinco puntos porcentuales más que en el período del año pasado – de los encuestados asegura que no se tomará vacaciones, el 25,5% sí lo tiene planeado y el 17,5% no lo sabe aún.

En la muestra respondieron más de mil personas mayores de 16 años residentes del AMBA sobre el periodo vacacional 2025-2026. Cuando se le consultó por los motivos de no ir de vacaciones, el 65,5% aseguró tener problemas económicos, el 20% dice no tener vacaciones, el 6,4% por temas laborales y el 7,3% por otros motivos. En medio del boom de los viajes al exterior por el dólar atrasado, de lo que aseguraron irse de vacaciones, el 67,3% planea hacerlo en la Argentina y el 32,7% en el exterior.

En la encuesta se consulta cómo se financian las vacaciones. El 40,2% aseguró que con ahorros, el 20,9% con los ingresos del mes, el 20,2% con un poco de todo, el 8% con la tarjeta de crédtio, el 8% con un préstamo y el 2,5% con el aguinaldo.

En el informe, que se realizada de 2018, se consulta sobre cuál es el mes elegido para tomarse vacaciones: enero (37,9%), febrero (29,4%), diciembre (15,4%), marzo (10,6%) y otro (6,7%).

Cada año peor

La posibilidad de irse al exterior con un dólar atrasado no es para todos. La contracara son hogares donde ni siquiera pueden darse el lujo de una escapada dentro del territorio nacional para vacacionar.

El año pasado fue la primera vez que el relevamiento arrojó que más de la mitad de la población no podía irse de vacaciones. Más precisamente, la encuesta arrojó que en 2024-2025 el 52,2% no iría de vacaciones (hoy asciende a 57%), el 16,5% no lo sabe y solamente el 31% (hoy es de 25,5%) está seguro de que sí. En 2023-2024 el 48,8% aseguraba no irse de vacaciones y un 31,3%, sí.

Sin embargo, en 2022-2023, el mayor motivo para esto había sido el Covid-19, pero desde entonces el más nombrado para prescindir del descanso fue la situación económica: en esta muestra el 65,5% lo mencionó.

Históricamente, por un tema de cercanía geográfica de los encuestados y por ser un destino líder, la Costa Atlántica fue el lugar más elegido, con el 54,7% de los votos. La siguieron: el Centro del país (15%), el Sur (14%); quienes alquilan casa con pileta (7,3%); Noroeste (5,2%) y Noreste (4,4%). De los que viajarán al exterior, el lugar más elegido fue Brasil (27,1%), seguido de Europa (20,2%), Centroamérica (13,2%), Uruguay (10,9%) y otros (17,8%).

En cuanto a las prioridades a la hora de elegir destino, la mayoría (54%) dijo que donde vacaciona debe tener playa. Lo siguieron: montañas (17,3%); buena gastronomía (5,4%), juegos para los más chicos (4,1%); excursiones (2,7%), vida nocturna (2%) y otros (14,4%). El mal clima (38,6%) es a lo que más le teme la gente que se pueda dar en sus vacaciones. Lo secundaron: que todo esté caro (20,8%); que haya mucha gente (17,1%); que el viaje sea pesado (10,9%) y otros (11,5%).

En cuanto a qué tipo de vacaciones prefiere, la opción con más respuestas fue “Playa de día y salidas de noche” (36,7%). Luego siguieron: “recorrer y conocer” (29,9%); “quedarme en un hotel” (12%), “conocer otras ciudades y tours culturales” (7,6%), y otros (13,8%).