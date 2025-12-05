¡Atención Salta! ¿Cómo funcionará la retención automática por alcoholemia?

El titular de la Dirección General de Seguridad Vial, Adrián Sánchez Rosado, explicó por FMAries que la licencia de conducir digital que se encuentra disponible en la aplicación Mi Argentina, en breve se convertirá en el documento principal para circular, relegando la licencia física a un rol accesorio.

“La obligatoria será la digital, hasta incluso estamos preparados para que, en casos de alcoholemia positiva, la retención de la licencia se haga directamente en la aplicación Mi Argentina, mostrando al ciudadano que su permiso fue suspendido”, explicó Sánchez Rosado.

El funcionario aseguró que los controles actuales aceptan tanto la documentación física como la digital, destacando que la plataforma permitirá afilizar los procedimientos y fortalecer la seguridad vial.

La medida tiene como objetivo modernizar los controles de tránsito.

De esta forma los conductores que por ejemplo den positivo a un control de alcoholemia, verán suspendidas su licencia directamente en la aplicación.