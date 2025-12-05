¡Atención estudiantes! Hoy vence la vigencia del Pase Libre

SAETA recordó que este viernes es el último día de vigencia del Pase Libre Estudiantil correspondiente al ciclo lectivo 2025 para todos los niveles: inicial, primario, secundario, educación no formal, terciario y universitario.

Como cada año, los estudiantes de nivel superior que deban rendir exámenes en las próximas semanas podrán acceder a un beneficio especial: el reconocimiento, en saldo, de hasta seis pasajes abonados por cada materia rendida.

Para tramitarlo, deberán abonar los boletos con su tarjeta estudiantil y luego presentar la libreta universitaria o una certificación de examen que acredite su asistencia a la instancia evaluativa.

El trámite se realiza de lunes a viernes, de 8 a 15, en la sede central de SAETA ubicada en Pellegrini esquina Corrientes.

Claudio Mohr, titular de SAETA, confirmó a InformateSalta que este año más de 120 mil estudiantes de todos los niveles utilizaron el beneficio. “El impacto es enorme: estamos hablando de millones de viajes realizados por 120 mil alumnos”, destacó.

