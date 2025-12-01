Este viernes finaliza el Pase Libre Estudiantil: Más de 120 mil alumnos lo usaron en 2025

El Pase Libre Estudiantil está próximo a finalizar su periodo 2025. Según informaron desde SAETA, el último día para utilizar el beneficio será el viernes 5 de diciembre para todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, educación no formal, terciario y universitario.

En tanto, los alumnos de educación superior que deban rendir exámenes después de esta fecha podrán solicitar en las oficinas de SAETA el reconocimiento en saldo de hasta seis pasajes por materia rendida.

Durante 2025, según expresó Claudio Mohr, titular de SAETA; más de 120 mil estudiantes de todos los niveles educativos utilizaron el Pase Libre. “El impacto es muy grande: hablamos de millones de viajes realizados por 120 mil estudiantes", dijo a InformateSalta.

Además, aseguró que la renovación del Pase Libre se realizó este año de manera virtual y con éxito, reduciendo la necesidad de acudir a las oficinas, salvo para cambios de plástico o situaciones puntuales. Esto permitió que los alumnos accedieran al beneficio de forma ágil y segura.

Por último, señaló que los indicadores muestran un uso más racional del "Pase Libre" en comparación con años anteriores. “Hemos llevado adelante acciones para estabilizar el uso y evitar abusos, y los resultados son positivos”, afirmó.