Tremendo: Trío policial amoroso generó un escándalo en una plaza

Ocurrió en Santiago del Estero. Una cabo acusó a su ex, un sargento, de atacarla mientras se encontraba con su nuevo novio, un cabo primero.

Tres miembros de la Policía protagonizaron un incidente escandaloso en una plaza del barrio Almirante Brown, en la provincia de Santiago del Estero. El hecho ocurrió pasada la medianoche del martes, cuando una cabo de 43 años, que está en trámites para reingresar a la fuerza, se encontraba con su actual novio, un cabo Primero. Los tres terminaron compareciendo en la oficina de guardia de la Comisaría Séptima tras cruzarse e insultarse.

La uniformada relató que, mientras caminaba con su pareja, se cruzó con su ex, un sargento con el que tiene tres hijos en común. La mujer manifestó que su superior la insultó y agredió verbalmente, explicando que él no acepta el final de la relación y la hostiga permanentemente. El oficial, quien trabaja en el Liceo Policial, la persigue a diario desde que terminaron su vínculo en septiembre.

A pesar de no haberlo denunciado antes, la víctima indicó que se presentaría al día siguiente con su abogado ante el Ministerio Público Fiscal para realizar la denuncia. Por su parte, el sargento también compareció y manifestó que él discutió con la madre de sus pequeños, con quien está separado de hecho, ya que ella le pide que retomen la relación pese a que tiene otro interés romántico.

El apuntado explicó que se acercó para exigirle al novio de su ex esposa que no ingresara a la vivienda de sus niños. En ese sentido, argumentó que el sujeto tiene denuncias previas por violencia de género y teme por la integridad de los menores. /Eliberal