Cuáles son los alimentos que llegan con más aumentos a esta Navidad

Economía06/12/2025
La canasta alimentaria vuelve a encender alertas en la antesala de las Fiestas. Según un informe reciente de la consultora LCG, los precios de los alimentos aumentaron 0,7% en los primeros días de diciembre, impulsados principalmente por los cortes de carne, que registraron un alza cercana al 1% semanal, y por los lácteos, que treparon un 1,6% en el mismo período.

Ambos rubros explicaron dos tercios de la inflación acumulada en las últimas dos semanas. La carne, en particular, continúa siendo el factor de mayor presión: en noviembre aumentó un 10% y se estima que podría sumar otro 15% antes de Navidad , debido al aumento de exportaciones, las inundaciones que redujeron la oferta de ganado y un repunte en el consumo interno, que pasó de 45 a 49 kilos per cápita al año.

La canasta básica: qué subió y qué bajó

El informe de LCG detalló que siete de las diez categorías relevadas registraron incrementos en la primera semana de diciembre. Estos fueron los aumentos:

Lácteos y huevos: 1,6%
Frutas: 1,4%
Bebidas e infusiones: 1%
Carnes: 0,8%
Azúcar: 0,5%
Pan, cereales y pastas: 0,5%

Por el contrario, tres rubros mostraron bajas en los últimos siete días:

Condimentos y otros productos: -0,5%
Verduras: -0,7%
Aceites: -0,9%
Al observar las últimas cuatro semanas, los alimentos mostraron una inflación promedio del 3,7%, mientras que la variación de punta a punta marcó un 4%, el registro más alto en seis meses.

De cara a las Fiestas, los analistas prevén que la presión sobre la carne y los lácteos continuará, lo que podría impactar de lleno en el costo de las tradicionales mesas navideñas.

