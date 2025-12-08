Ultimo fin de semana largo del año: Casi 1,4 millones de turistas viajaron y gastaron $249.370 millones en todo el país

El último fin de semana largo del año dejó un balance positivo para el turismo nacional: 1.377.810 turistas se movilizaron por la Argentina y gastaron $249.370 millones. Aunque el clima inestable moderó algunas decisiones de viaje, el movimiento fue sólido para esta altura del año, impulsando a las economías regionales en la previa del verano.

El relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) mostró un crecimiento del 43,5% en la cantidad de turistas frente al mismo feriado de 2023. Sin embargo, la estadía promedio se redujo a dos noches, en línea con un escenario económico que empuja a planificar escapadas cortas y de bajo presupuesto. Aun así, el gasto diario por persona fue de $90.495, un 8,8% mayor en términos reales respecto del año pasado.

Un fin de semana con fuerte tránsito turístico y gastos en alza

El mayor flujo de viajeros se concentró en destinos tradicionales como Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También crecieron los destinos vinculados a celebraciones religiosas, entre ellos Salta, Tucumán, Jujuy y Corrientes.

En total, el gasto turístico aumentó 20,1% real frente a 2023, lo que refuerza la importancia de los feriados largos como dinamizadores de la temporada estival. Aunque las familias muestran cautela, concentraron su consumo en servicios esenciales, gastronomía y experiencias con alto valor percibido.

Un año con ocho fines de semana largos y más de 13 millones de viajeros

Desde enero, se registraron ocho fines de semana largos en los que viajaron 13.342.750 turistas, generando un movimiento económico estimado en $2,97 billones (unos US$ 2.030 millones). Este flujo representó un alivio para miles de pymes del rubro hotelero, gastronómico y comercial, que dependen de la demanda turística para sostener su actividad anual.

Según CAME, estos feriados tuvieron un efecto “significativo” en la economía regional, no sólo por la movilización de personas, sino por la activación del consumo en alojamientos, excursiones, transporte y servicios culturales y recreativos.

Tendencias que marcaron el fin de semana largo

Los datos revelan cambios estructurales en el comportamiento del turismo interno. La estadía más corta, el gasto más concentrado y la preferencia por destinos cercanos anticipan una temporada que podría combinar altos niveles de movimiento con un gasto más racional y planificado.

En ese sentido, las promociones, planes en cuotas y descuentos cobraron relevancia como herramientas para sostener el flujo turístico.

Novedades que impactan en el sector de cara al verano

Aerolíneas Argentinas lanzó descuentos del 25% en vuelos nacionales e internacionales por su 75º aniversario, además de financiación hasta 18 cuotas sin interés para destinos dentro del país.

Misiones inauguró el Centro de Convenciones Iryapú, con capacidad para más de 8.700 personas, consolidando a Puerto Iguazú como sede de grandes eventos y ampliando la conectividad internacional con la nueva ruta aérea directa a Lima a cargo de Flybondi.

Turismo regional: señales mixtas y desafíos

En el sur, el turismo de compras de neuquinos hacia Chile cayó un 15% respecto al año anterior debido a las nuevas condiciones económicas en Argentina, que redujeron la brecha de precios y desincentivaron los viajes trasandinos.

En contraste, Catamarca se posiciona como destino líder en turismo deportivo con un calendario creciente de carreras de trail y MTB, mientras provincias como Santa Cruz, Río Negro o Tierra del Fuego mantuvieron niveles de demanda estables pese a los pronósticos de tormentas.

El último fin de semana largo del año dejó así un panorama dual: restricciones económicas que siguen influenciando la duración y composición del gasto turístico, pero también un notable crecimiento en la cantidad de viajeros y un aporte económico relevante para iniciar la temporada 2026 con expectativas favorables.