¡Cuidado con lo clandestino! Así deben prepararse los comercios que venden fuegos artificiales

Se acercan las fiestas y más allá de pensar la cena, los adornos y regalos, también está el cuestionado uso de la pirotecnia, de la cual sabemos en Salta hay cierta normativa que reglamenta la comercialización como lo es la venta obligatoria de pirotecnia no sonora y otro punto fundamental los requisitos para que los locales sean habilitados por la municipalidad.

InformateSalta dialogó con Waldo Mercado, Jefe de la Dirección Bomberos, quien explicó el rol fundamental de su control en esta actividad que inició el 6 de diciembre y se prolonga hasta el día 6 de enero del 2026.

Mercado detalló: "Esta tarea de caracter preventivo consiste en inspeccionar aquellos locales que a través de un trabajo previo que hacen con el Municipio, solicitan a este, la autorización para vender pirotecnia. Lo que realiza personal de la Dirección bomberos, a través de la Oficina de inspección y asesoramiento técnico, es verificar que el mismo cumpla con las condiciones de mínima seguridad contra incendio. En caso de que corresponda se entrega el respectivo certificado de mínima seguridad en lo que atañe a pirotecnia".

Agregó: "Nosotros certificamos que cumpla los requisitos de protección contra incendios, quien habilita es el municipio. En caso de que nuestra inspección sea negativa no se le otorga el certificado y el municipio no los habilita".

Requisitos para habilitar un local:

Instalarse en comercios a más de 50 metros de una estación de servicios

Reducier la existencia de toma corrientes, zapatillas.

Reducir la cantidad de matrial combustible dentro del establecimiento

Poseer un tablero electrico en condiciones, con llave termomagnética, interrumpor diferencial, puesta a tierra

Cartelería de prevención, luz de emergencia, extintor portatil, un matafuego mínimo, balde con arena, baldes con agua.

La pirotecnia que se comercialice debe estar habilitada y cumplir normativa actual (No sonora)

No se puede comercialiar en la vía publica solamente en lugares hablitados por el Municipo y cerrados

Por último el efectivo agregó: "La semana venidera iniciarán operativos de control en lugares donde tenemos conocimiento que se pueda comercializar pirotecnia no apta para su comercialización, que desconocemos la procedencia y puede ser un riesgo para las personas que manipulen la misma".

Si tenés conocimiento de la venta de pirotecnia en la vía pública u otra situación, podés llamar al 911.