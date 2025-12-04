Pirotecnia: Empresarios piden conciencia y alertan por ventas clandestinas

Hace 3 años rige la Ley de Pirotecnia Sonora Cero en Salta, que prohíbe el uso, tenencia, comercialización y fabricación de pirotecnia con efectos sonoros, por lo que los empresarios del sector se fueron adaptando a las nuevas medidas, pero aún hay ventas no autorizadas que afectan al sector vulnerable.

“Nos venimos preparando para la temporada trabajando en forma mancomunada con el resto de las asociaciones, manteniendo reuniones con los organismos oficiales como bomberos, municipio y Gobierno” comentó a InformateSalta el empresario Luis Monterrichel.

Señaló que el compromiso del sector es llevar adelante la venta de pirotecnia autorizada de bajo impacto sonoro: “Haciendo hincapié que la sociedad esté con más luces y menos ruido”.

Uno de los desafíos que tienen es la mercadería que ingresa clandestinamente o ilegalmente y que, si bien los organismos trabajan para controlarlo, hay gente a la cual le interesa solamente conseguir beneficio monetario: “Perjudican al sector que viene comprometido con generar empatía ante la sociedad”.

“Pregonando una campaña más luces, menos ruido, que la gente se pueda deleitar y disfrutar de los elementos pirotécnicos y los shows de fuego de artificio que es más luces”.

Dentro de los productos más solicitados se encuentran las estrellitas, bengalas, candelas, giratorio de luces y un gran abanico de opciones: “Aplaudimos el acompañamiento de la sociedad y el compromiso de nuestro sector, de trabajar con lo que hoy no afecte y tener empatía ante todo”.

Para finalizar, afirmó que trabajan para erradicar lo perjudicial para los salteños como los estruendos y llamó a todos a disfrutar en familia y en unión.