Tras dos años de gestión, los salteños ¿aprueban o no a Milei?

Ya pasaron dos años desde el 10 de diciembre de 2023 que el país vio nacer una nueva etapa con La Libertad Avanza encabezada por el presidente Javier Milei.

Con un tiempo trascurrido y con medidas que se tomaron de manera tajante, aún con protestas que encaraban parte de la sociedad, el presidente libertario lleva adelante su proyecto de Nación.

Por este motivo, el móvil de CNN Radio Salta fue al corazón de la ciudad de Salta a consultarle a los vecinos que piensa de su gestión hasta el momento y que puntaje le otorgan a Milei.

Una mujer dijo que puntúa su gestión con un 3, y que considera a la misma como “un desastre”, mientras que otro señor, entrado en edad le dio la nota más baja un 0, y fue contundente en su argumentación: “Le diría que es una porquería”.

Por otro lado, el presidente fue aprobado: “Le pongo un 10, lo felicitaría”, “Le pongo un 8” dijo un señor mientras aconsejaba al mandatario nacional que genere más fuentes de trabajo y con proyección para que el país crezca. Una joven fue consultada también por la gestión y si bien explicó que no conoce mucho la cuestión política, le pondría un 9 de calificación: “Mi papá es el que maneja eso (…) creo que está haciendo un buen trabajo y que está cumpliendo con lo que dice”.

Como se pudo observar el presidente despierta amores y odios, donde el apoyo o rechazo a su gestión es contundente, algo reflejado en las devoluciones sin grises.