El abrazo entre Milei y Adolfo Cambiaso, tras la consagración de La Natividad-La Dolfina

El presidente Javier Milei presenció el sábado la final entre del 132° Abierto Argentino de Polo, en el que se impuso La Natividad-La Dolfina frente Ellerstina-Indios Chapaleufú, y tras la victoria se fundió en una abrazo con Adolfo Cambiaso.

Durante la semana, el mandatario nacional había recibido al polista en la Casa Rosada, junto a su esposa, la modelo María Vázquez. También presenció el miércoles pasada en el Campo Argentino de Polo la semifinal del torneo más importante del mundo.