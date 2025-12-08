El abrazo entre Milei y Adolfo Cambiaso, tras la consagración de La Natividad-La Dolfina

Medios08/12/2025
Milei

El presidente Javier Milei presenció el sábado la final entre del 132° Abierto Argentino de Polo, en el que se impuso La Natividad-La Dolfina frente Ellerstina-Indios Chapaleufú, y tras la victoria se fundió en una abrazo con Adolfo Cambiaso.

Durante la semana, el mandatario nacional había recibido al polista en la Casa Rosada, junto a su esposa, la modelo María Vázquez. También presenció el miércoles pasada en el Campo Argentino de Polo la semifinal del torneo más importante del mundo.

Últimas noticias
Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día