Despistó un auto tras reventarse una rueda dejando cuatro heridos

Un fuerte siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional 16, cerca del río Medina y a unos seis kilómetros de la localidad de El Galpón, resultando en cuatro personas heridas que debieron ser trasladadas de urgencia al hospital, luego que el Fiat Cronos donde se desplazaban, perdió el control de manera violenta tras el reventón de una de sus cubiertas, provocando que despistara de la ruta y terminara en las malezas.

Según el medio El Vocero, el hecho se registró hoy cerca de las 6:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 670 de la Ruta 16. El vehículo transportaba a cuatro ocupantes: una mujer y tres hombres, quienes resultaron con diversas heridas tras el impacto. El conductor, según lo que manifestó a las autoridades, habría perdido el dominio total del rodado luego de que fallara una cubierta.

El automóvil había partido desde la localidad de Quebrachal con destino a la Capital salteña. Tras el despiste, el rodado quedó en medio de las malezas, y sus ocupantes recibieron la asistencia inicial de vecinos y otros conductores que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso a los servicios de emergencia.

Los cuatro heridos fueron auxiliados por bomberos y policías y trasladados de inmediato al Hospital San Francisco Solano para recibir atención médica. Se informó que, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, uno de los hombres tuvo que ser derivado a un centro de mayor complejidad en la cercana localidad de Metán, mientras las causas del siniestro continúan siendo investigadas.