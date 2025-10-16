Colapsó una alcantarilla y se llevó parte de la Ruta Nacional 16

Sobre la Ruta Nacional 16 se llevan a cabo trabajos de emergencia a la altura del kilómetro 529, entre Talavera y Tolloche, debido al colapso de una alcantarilla que atraviesa la calzada.

El colapso hizo que se pierda parte de la ruta poniendo en peligro a quienes circulan en la zona.

Personal de Vialidad Nacional, con equipos de la División Conservación del Campamento Quebrachal trabajan en el lugar, interviniendo sobre media calzada. Las tareas comprenden la reposición de una nueva alcantarilla y la limpieza general de la zona.



La zona se encuentra debidamente señalizada con dispositivos preventivos y banderilleros que ordenan el tránsito, informaron desde el organismo nacional, para evitar incidentes.

Se solicita transitar con extrema precaución, ya que la circulación se realiza de a un sentido por vez, hasta concluir los trabajos y habilitar ambos sentidos de manera normal.